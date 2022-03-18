2022/03/18 | 18:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت زوجة المدون السعودي المفرج عنه مؤخرا، رائف بدوي، صورة أكدت فيها أن بإمكانها الآن أن تستريح بعد 10 سنوات من الكفاح من أجل الإفراج عن زوجها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زوجة رائف بدوي تنشر صورة جديدة: الآن يمكنني أن أستريح قليلا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زوجة رائف بدوي تنشر صورة جديدة: الآن يمكنني أن أستريح قليلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).