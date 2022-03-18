الأعرجي: استهداف قاعدة بلد عمل إرهابي يقوض قدراتنا أمام داعش

2022/03/18 | 18:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الجمعة، أن استهداف قاعدة بلد الجوية عمل إرهابي".وقال الأعرجي في تغريدة على "تويتر" تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "استهداف قاعدة بلد عمل إرهابي يستهدف تقويض قدراتنا في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي".وأعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم أمس الخميس، استهداف قاعدة بلد الجوية بالصواريخ.وقالت الخلية في بيان، إن "أعمال العصابات الإرهابية الإجرامية لن تمر دون أن يكون مرتكبوها خلف القضبان وتحت طائلة القانون، حيث أقدمت هذه العصابات التي لا تريد الاستقرار للعراق على إطلاق 4 صواريخ، مساء اليوم، من جهة قضاء الخالص وسقطت في أماكن مفتوحة في قاعدة بلد الجوية التي تضم طائرات عراقية تقاتل الإرهابيين وتدك معاقل الإرهاب ولها دور كبير في حسم العديد من العمليات العسكرية العراقية". وأضاف البيان، أنه "رغم أن هذه الصواريخ لم تخلف اي أضرار مادية او بشرية الا أن الجهات المختصة في الأجهزة الأمنية ستلاحق من أقدم على هذا العمل الارهابي الجبان".

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