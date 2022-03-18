2022/03/18 | 18:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصورة..انقاذ عاملي بناء سقطا في حفر مجاري بصلاح الدين

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