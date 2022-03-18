تحذير من ذهاب العراق لحكومة الطوارئ.. استمرار الخلافات يعكر مياه السياسة

2022/03/18 | 18:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذر ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الجمعة، من ذهاب العراق الى "حكومة طوارئ"، فيما بين سبب ذلك.

وقال القيادي في الائتلاف فاضل موات كسار، في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "هناك تخوفا من ذهاب العراق الى حكومة طوارئ، والذهاب الى انتخابات برلمانية مبكرة في حال استمرار الأزمة السياسية في العراق".

وبين كسار أن "القوى السياسية كافة مطالبة بموقف موحد لحل الأزمة السياسية ومنع افشال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد من خلال الاتفاق والتوافق وخصوصاً بين التيار الصدري والاطار التنسيقي".

وأوضح أن "استمرار الخلافات واستمرار خرق المواعيد الدستورية، سوف يدفع الى حكومة طوارئ، والذهاب الى انتخابات برلمانية مبكرة من جديد، وهذا يعمق الأزمات لا يحلها".

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