2022/03/18 | 18:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتصام في كركوك بسبب ازمة الوقود (فيديو)

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