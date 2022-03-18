افتتاح أحدث مشروع للكاميرات الذكية في كربلاء

2022/03/18 | 18:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت محافظة كربلاء، اليوم الجمعة، افتتاح أحدث مشروع للكاميرات الذكية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال المكتب الإعلامي لمحافظ كربلاءالمقدسة في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، إن “وزير الداخلية عثمان الغانمي ومحافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، افتتحا مشروع نصب كاميرات المراقبة الذكية في محافظة كربلاء المقدسة، بحضور رئيس […]

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