2022/03/18 | 18:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tEuMnJ1eYS8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اذا اريد أسب أحد بطريقة غير مباشرة 😂) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اذا اريد أسب أحد بطريقة غير مباشرة 😂) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).