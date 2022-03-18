وزير الداخلية يفتتح منظومة كاميرات المراقبة الأمنية في كربلاء ويؤكد: داعم للأجهزة الأمنية

2022/03/18 | 18:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افتتح وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الجمعة، منظومة كاميرات المراقبة الأمنية في كربلاء المقدسة، مؤكدا لمشروع هو داعم للأجهزة الأمنية في المحافظة.وذكر بيان للداخلية في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “بالتزامن مع زيارة النصف من شعبان ذكرى مولد الإمام المهدي، افتتح وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الجمعة، منظومة كاميرات المراقبة الأمنية […]

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