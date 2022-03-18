بريطانيا تسحب ترخيص قناة

2022/03/18 | 18:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سحبت بريطانيا، الجمعة، ترخيص قناة "آر تي" الروسية المموّلة من الدولة للبث في المملكة المتحدة، ردا على غزو أوكرانيا.

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