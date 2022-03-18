اعتقال متهم بالخطف وآخرين بالسرقة والتزوير في بغداد

2022/03/18 | 19:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد ، اليوم الجمعة، القاء القبض على متهم بالخطف وآخرين بالسرقة والتزوير في عدد من مناطق العاصمة.وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، ان “مفارزها تمكنت من القاء القبض على متهم مطلوب بجريمة الخطف، واخرين بسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحلات تجارية”.وأضافت انه ” تم القبض على […]

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