بعد سقوطهما في حفرة للصرف صحي… انقاذ عمال بناء في صلاح الدين

2022/03/18 | 19:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انقذت فرق الدفاع المدني، اليوم الجمعة، عمال بناء سقطا في حفرة للصرف الصحي في محافظة صلاح الدين.وذكر بيان للمديرية تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “مفارزها في مركز بلد التابع لناحية يثرب، تمكنت من إخراج شخصين سقطا داخل حفرة للصرف الصحي”.واضاف انه تم “عمل إجراء اسعافات اولية لهم ونقلهم إلى المستشفى لتلقي […]

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