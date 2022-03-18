شاهد كيف تساعد الأسلحة الأمريكية الجيش الأوكراني في معركته مع روسيا

2022/03/18 | 19:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد خطاب فولوديمير زيلينسكي في الكونغرس الأمريكي، أعلن الرئيس جو بايدن عن 800 مليون دولار إضافية كمساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا.

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