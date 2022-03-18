روسيا.. تدابير جديدة لضمان الاستقرار المالي في سوق العملات

2022/03/18 | 19:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم يتضمن إجراءات مؤقتة إضافية لضمان الاستقرار المالي في سوق العملات، وفقا لما أفاد الكرملين اليوم الجمعة.وتضاف التعليمات الجديدة إلى الإجراءات المنصوص عليها في المراسيم السابقة للرئاسة الروسية، والتي تشمل تدابير اقتصادية خاصة فيما يتعلق بالإجراءات غير الودية من قبل الغرب ضد روسيا.وبناء على المرسوم […]

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