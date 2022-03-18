2022/03/18 | 19:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يستحوذ الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، على الاهتمام الأكبر داخل نادي برشلونة الإسباني خلال الوقت الراهن.وحسب تقارير إسبانية وإنجليزية، فإن صلاح يأتي على رأس قائمة اهتمامات البارسا، بشأن التعاقدات الجديدة في صيف 2022.وقالت صحيفة “سبورت” الكتالونية إن ليفربول قدم عرضا جديدا لصلاح لإقناعه بالتوقيع على عقد جديد في الفترة المقبلة، […]

ظهرت المقالة “أهم من هالاند”..



محمد صلاح يهز أرجاء برشلونة أولاً على الايام نيوز.

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