شاب ينتحر شنقاً شرقي بغداد

2022/03/18 | 19:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بانتحار شاب شنقا شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "شابا يبلغ من العمر 22 عاما اقدم على الانتحار شنقا بسلك كهربائي وتكبيل يديه داخل منزله ضمن منطقة حي النصر شرقي العاصمة".

وأضاف انه "تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة الملابسات".

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