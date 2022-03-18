منصب رئيس الوزراء يخضع لأمر مهم.. آخر تفاهمات التيار والإطار واسم مرشح رئاسة الحكومة

2022/03/18 | 19:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الإطار التنسيقي، اليوم الجمعة، أن النقاط التوافقية المشتركة في طور النقاشات الأخيرة مع التيار الصدري.

وقال النائب عن الإطار أحمد الربيعي، في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "هناك بوادر مشجعـة وطمأنة للتوافق مع الكتلة الصدرية حول تسمية مرشح منصب رئاسة الوزراء لتشكيل الحكومة المقبلة".

وأوضح أن "اختيار مرشح منصب رئيس الوزراء يخضع حاليا لحسم النقاط التوافقية بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية، فاغلب النقاط التوافقية المشتركة هي في طور النقاشات الاخيرة وستحسم هذه التسمية خلال الايام المقبلة".

وبين الربيعي أن "اسم الشخصية الجديدة لرئاسة الحكومة المقبلة لم يطرح بشكل نهائي ورسمي لحد الان، كما انه لا يوجد خلاف محدد على التسمية، لكن هناك خلافا حول الية التفاهمات بين الطرفين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية للمضي بتشكيل الحكومة المقبلة، كما ان هناك نوايا طيبة وبوادر مشجعة للتوافق بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية وقد لمسنا مؤشرات ايجابية مطمئنة خلال اللقاءات والاجتماعات المشتركة بين الطرفين".

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