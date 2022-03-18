المكالمة استغرقت ساعتين.. الكشف عن تفاصيل الاتصال بين الرئيس الامريكي ونظيره الصيني

2022/03/18 | 19:20 - المصدر: بغداد اليوم

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أجري اتصال بين الرئيسين الأمريكي، جو بايدن، والصيني، شي جين بينغ، خصص الجزء الأكبر منه للغزو الروسي لأوكرانيا.



الاتصال بدأ في تمام الواحدة بعد الظهر بتوقيت غرينتش، بحسب ما أعلنه البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض إن المكالمة استغرقت ساعتين.

وهذا هو الاتصال الرابع بين الرئيسين، ويقول مراقبون إنه الأهم، إذ سيحدد معالم العلاقة بين الطرفين مستقبلاً.



ومن المتوقع أن يحذر بايدن نظيره الصيني من دعم روسيا، خصوصاً من ناحية عسكرية، لأن ذلك سيدفع الولايات المتحدة إلى الردّ.

وذكر تلفزيون الصين المركزي أن الرئيس شي أكد لنظيره الأمريكي أن على الصين والولايات المتحدة أن "تحمل المسؤوليات الدولية المتوجبة عليهما"، مضيفاً أن العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم يجب أن "تمضي في المسار الصحيح" في إطار الجهود نحو إرساء "السلام والطمأنينة في العالم".

وذكر التلفزيون الحكومي أيضاً أن الرئيس شي أبلغ بايدن خلال المكالمة أن نشوب نزاع "ليس من مصلحة أحد"، مؤكداً أن "العلاقات بين الدول لا يمكن أن تصل إلى حد الأعمال العسكرية" معتبراً أن "السلام والأمن هما الكنزين الأثمن لدى الأسرة الدولية".

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