مكبل اليدين.. طريقة غامضة لانتحار شخص شرقي العاصمة

2022/03/18 | 19:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بانتحار شخص باسلوب الشنق ومكبل اليدين شرقي العاصمة وابلغ المصدر وكالة ايرث نيوز، ان شابا تولد 2002 اقدم على الانتحار باسلوب الشنق بسلك كهربائي، وتكبيل يديه داخل منزله ضمن منطقة حي النصر شرقي العاصمة”.واضاف المصدر انه تم “فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابسات الانتحار”.

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طريقة غامضة لانتحار شخص شرقي العاصمة أولاً على ايرث نيوز.

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