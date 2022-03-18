للأسبوع الرابع.. استمرار اغلاق مبنى شركة نفط ذي قار

2022/03/18 | 19:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار ..يواصل عشرات المعتصمين من خريجي المعاهد التقنية امام شركة نفط ذي قار، اليوم الجمع، غلق مبنى الشركة للأسبوع الرابع على التوالي للمطالبة بتوفير فرص العمل والتعيين.وقال مراسل وكالة /المعلومة/، ان، العشرات من خريجي المعاهد التقنية، مستمرون باغلاق مبنى شركة نفط ذي قار للأسبوع الرابع على التوالي من قبل عشرات الخريجين المطالبين […]

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