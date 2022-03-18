في هذه المحافظات.. اعتقال ارهابيين اثنين وتاجر مخدرات

2022/03/18 | 19:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الاعلام الامني =========== إلاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ارهابيين اثنين وتاجر مخدرات في الانبار ونينوى ========== بعمليتين منفصلتين تم تنفيذهما في محافظتي الانبار ونينوى وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشُعبْ استخبارات الفرق الخامسة والعاشرة والخامسة عشر وباسناد من قوات من قيادة القوات البرية في قواطع العمليات ، اسفرت عن القاء القبض على ارهابيين اثنين مطلوبين […]

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اعتقال ارهابيين اثنين وتاجر مخدرات أولاً على ايرث نيوز.

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