2022/03/18 | 19:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية، إيوانيس إيكونومو، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن بلاده لا تنوي إرسال أنظمة “أس-300” الصاروخية الروسية الصنع أو أي أسلحة أخرى إلى أوكرانيا.وردا على سؤال صحفي حول احتمال إرسال أنظمة “أس-300” إلى أوكرانيا وتعزيز الدفاع الأوكراني مع الأخذ بعين الاعتبار أن اليونان قد أرسلت سابقا إلى بولندا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليونان: لا ننوي نقل أنظمة “أس-300” إلى أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليونان: لا ننوي نقل أنظمة “أس-300” إلى أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).