2022/03/18 | 19:36 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد ..
أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية، إيوانيس إيكونومو، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن بلاده لا تنوي إرسال أنظمة “أس-300” الصاروخية الروسية الصنع أو أي أسلحة أخرى إلى أوكرانيا.
وردا على سؤال صحفي حول احتمال إرسال أنظمة “أس-300” إلى أوكرانيا وتعزيز الدفاع الأوكراني مع الأخذ بعين الاعتبار أن اليونان قد أرسلت سابقا إلى بولندا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليونان: لا ننوي نقل أنظمة “أس-300” إلى أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية، إيوانيس إيكونومو، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن بلاده لا تنوي إرسال أنظمة “أس-300” الصاروخية الروسية الصنع أو أي أسلحة أخرى إلى أوكرانيا.
وردا على سؤال صحفي حول احتمال إرسال أنظمة “أس-300” إلى أوكرانيا وتعزيز الدفاع الأوكراني مع الأخذ بعين الاعتبار أن اليونان قد أرسلت سابقا إلى بولندا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليونان: لا ننوي نقل أنظمة “أس-300” إلى أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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