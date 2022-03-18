تعد الأولى في العراق.. وزير الداخلية يفتتح منظومة كاميرات المراقبة الأمنية في كربلاء (صور)

2022/03/18 | 19:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح وزير الداخلية عثمان الغانمي،

اليوم الجمعة، منظومة كاميرات المراقبة

الأمنية في كربلاء المقدسة.

وقالت مديرية شرطة كربلاء في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية، انه "بالتزامن مع

زيارة النصف من شعبان ذكر

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