مؤشر رئيسي يحدّد مدى سوء موجة المتحور الشبحي BA.2 في أمريكا..ما هو؟

2022/03/18 | 19:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظرًا لأن أمريكا تلقي نظرة حذرة على الحالات المتزايدة الناجمة عن المتحور الشبحي BA.2 في أوروبا، فإن الحالة المناعية للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ستكون مؤشرًا رئيسيًا لكيفية تأثير المتحورات المستقبلية على الولايات المتحدة

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