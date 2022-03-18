النجف الأشرف: غداً دوام رسمي للمدارس والجامعات

2022/03/18 | 19:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت محافظة النجف الأشرف، اليوم الجمعة، أن يوم غد السبت دوام رسمي للمدارس و الجامعات.وقالت المحافظة في بيان مقتضب، إن |يوم غد السبت الموافق 19 / 3 / 2022 هو دوام رسمي للمدارس والجامعات”.

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