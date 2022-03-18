القبض على ارهابيين وتاجر مخدرات في الانبار ونينوى

2022/03/18 | 19:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، القبض على ارهابيين اثنين وتاجر مخدرات في محافظتي الانبار ونينوى.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعمليتين منفصلتين تم تنفيذهما في محافظتي الانبار ونينوى وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشُعبْ استخبارات الفرق الخامسة والعاشرة والخامسة عشر وباسناد من قوات من قيادة القوات البرية في قواطع العمليات ، اسفرت عن القاء القبض على ارهابيين اثنين مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب في مناطق الرطبة بمحافظة الانبار وتل عبطة غربي نينوى , وكذالك القبض على احد تجار المخدرات والمطلوب وفق احكام المادة ٢٨ المخدرات في منطقة الصقلاوية في الانبار".

وأشارت إلى أنه "تم تسليم الارهابيين وتاجر المخدرات الى جهات الطلب وحسب الاختصاص".

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