الإطار التنسيقي عن جلسة انتخاب الرئيس.. الكرديان سيدخلان متفقين على شخصية لتوافق عراقي خالص - عاجل

2022/03/18 | 19:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادتوقع القيادي في الإطار التنسيقي النائب ثائر مخيف، اليوم الجمعة، ان يتفق الحزبان الكرديان على ترشيح شخصية لمنصب رئيس الجمهورية لغرض تمريره في جلسة السبت المقبل التي قررت فيها هيئة رئاسة البرلمان عقد جلسة لانتخاب الرئيس.

وطالب مخيف في حديثه لـ(بغداد اليوم )، اطاره "إضافة إلى الكتلة الصدرية للمضي بتوافق سياسي لانهاء حقبة تشكيل الحكومة وتجاوز مرحلة حرجة يمر بها العراق إضافة لوضع المنطقة بشكل عام".

وأضاف "نحن نرتقب سريعا تشكيل حكومة في خطوة يجب ان تسبقها خطوة رئيس الجمهورية لغرض تمريره حينها سنختار رئيس الوزراء".

وتابع القيادي في الإطار، أن "الحزبين الكرديين سيتفقان على ترشيح شخصية لمنصب رئيس الجمهورية لغرض تمريره في جلسة السبت المقبل التي قررت فيها هيئة رئاسة البرلمان عقد جلسة لانتخاب الرئيس".

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