2022/03/18 | 19:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، القاء القبض على ارهابيين اثنين وتاجر مخدرات في محافظتين.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "بعمليتين منفصلتين تم تنفيذهما في محافظتي الانبار ونينوى وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشُعبْ استخبارات الفرق الخامسة والعاشرة والخامسة عشر وباسناد من قوات من قيادة القوات البرية في قواطع العمليات، اسفرت عن القاء القبض على ارهابيين اثنين".

وبينت أنهما "مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 إرهاب في مناطق الرطبة بمحافظة الانبار وتل عبطة غربي نينوى".

وأكدت أنه "تم القاء القبض على احد تجار المخدرات والمطلوب وفق احكام المادة 28 المخدرات في منطقة الصقلاوية في الانبار".

وأوضحت أنه "تم تسليم الارهابيين وتاجر المخدرات الى جهات الطلب وحسب الاختصاص".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ارهابيين اثنين وتاجر مخدرات في محافظتين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ارهابيين اثنين وتاجر مخدرات في محافظتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).