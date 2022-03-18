قلق من تبعات عالمية لحرب أوكرانيا.. ماذا قالت المنظمات المالية الدولية؟

2022/03/18 | 20:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذرت المنظمات الاقتصادية الدولية الكبرى بينها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية من تبعات “واسعة النطاق” للهجوم الروسي على أوكرانيا على الاقتصاد العالمي.وأعربت المنظمات في بيان مشترك عن “هولها وقلقها الشديد” حيال الحرب في أوكرانيا، موضحة أنها اجتمعت، الخميس، لبحث وطأتها والرد الجماعي الواجب بإزائها.وذكرت المؤسسات الموقعة […]

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ماذا قالت المنظمات المالية الدولية؟ أولاً على ايرث نيوز.

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