2022/03/18 | 20:05 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gjlhEaQKoX8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. على وقعِ الازمة العالمية، ارتفاع الأسعار يتصدر مشهد أسواق الجملة في بغداد في النشرة الرئيسة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. على وقعِ الازمة العالمية، ارتفاع الأسعار يتصدر مشهد أسواق الجملة في بغداد في النشرة الرئيسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).