2022/03/18 | 20:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق مباراة العراق وزامبيا في الاطار الودي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق مباراة العراق وزامبيا في الاطار الودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).