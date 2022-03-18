الحرب في اوكرانيا واليسار العالمي! - طلال الربيعي

2022/03/18 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي يكتب Vladimir Unkovski-Korica في صفحته في الفيسبوك التالي عن الحرب في اوكرانيا وافضل السبل لايقافها.



-------هناك الكثير من النقاش حول السياسة العالمية في كل مكان في الوقت الحالي ، لقد حان الوقت.



نحن في اليسار ان ندين كلاً من روسيا والناتو لما يحدث في أوكرانيا.في غضون ذلك، ينصب معظم اهتمام المؤسسة حاليًا على روسيا، في حين يتم التقليل إلى حد ما من دور الناتو.



ومع ذلك، فإن الناتو ل ......





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