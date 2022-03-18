كتاب صُنِع في الجحيم(17) - ناصر بن رجب

2022/03/18 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ناصر_بن_رجب محنة سبينوزا ونشأة العَصر العَلمانيالفصل السّادسالكُتُب المقدَّسة(قسم 4)عندما ظهر عرض سبينوزا لفلسفة ديكارت "مبادئ فلسفة ريني ديكارت، الباب الأوّل والثّاني" كان الكتاب مصحوبا بتصدير كتبه أحد أعزّ أصدقائه لودفيك مايِرْ.



لقد كان ماير، الذي يكبر سبينوزا بقليل، لُوثيرِيّاً ولو أنّ ورعه كان بالتّأكيد محدودا.



وقد كان يكرِّس معظم طاقته لمسائل الفكر والفُنون.



وكان حائزا على ......





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