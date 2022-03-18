2022/03/18 | 20:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطاحة بالإرهابي 'ابو مروان' غربي نينوى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطاحة بالإرهابي 'ابو مروان' غربي نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).