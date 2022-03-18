تعاملات سرية بعشرات المليارات.. وثائق تكشف عن نظام إيراني مالي للالتفاف على العقوبات

2022/03/18 | 20:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الجمعة، عن قيام إيران بإنشاء نظام مصرفي ومالي سري ساعدها على تجنب العقوبات ومكنها من تحمل الحصار الاقتصادي ومنحها نفوذا في المحادثات النووية.

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