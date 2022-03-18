ديالى تتخذ 3 قرارات فورية لدعم” شركة صينية”

2022/03/18 | 20:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف مسؤول حكومي، الجمعة، عن اتخاذ 3 قرارات فورية لدعم شركة صينية في ديالى.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” شركة صينية متخصصة ستباشر قريبا بمشروع بناء عشرات المدارس الحديثة في بعقوبة وبقية مدن ديالى وفق عقد رسمي في […]

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