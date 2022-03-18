مصر.. تحذير من خطر كبير يغزو الأسواق

2022/03/18 | 20:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحذرت الشعبة العامة للأدوية في مصر من تداول عدد كبير من المكملات الغذائية مغشوشة ومقلدة وتنتجها مصانع توصف بأنها "بير السلم" وباتت تغزو السوق المصرية.ووفقا لرئيس الشعبة العامة لشركات الأدوية علي عوف، وجهت شركات الأدوية بالغرف التجارية نداء إلى الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزارة الصحة وطالبته بضرورة وقف تسجيل المكملات الغذائية بمعهد التغذية بناء على المنشور الصادر بتاريخ 6/ 7/ 2021 من وزارة الصحة بمنع تداول مجموعة من المكملات الغذائية عدد 68 مستحضرا غير مطابق للمواصفات واتضح أن هذه المكملات الغذائية تابعة لمعهد التغذية.وقال رئيس الشعبة العامة لشركات الأدوية: "كنا ننتظر أن تتخذ الوزارة قرارا بوقف تسجيل المكملات الغذائية بمعهد التغذية حفاظا على سلامة المنتجات المتداولة، والتي تم تسجيلها بمعهد التغذية وفي نفس الوقت تطبيق قانون سلامة الغذاء وهي الكيان الوحيد المختص بالمكملات الغذائية في مصر وله ضوابط محددة"، مضيفا أن تداول المكملات الغذائية يهدد صحة الإنسان بشكل كبير جدا، لأنها سموم يتم تداولها، ودعا عوف، وزارة الصحة لعدم اعتماد شهادة معهد التغذية والاكتفاء بهيئة سلامة الغذاء حفاظا على صحة المواطنين.وأشار إلى أن المكملات الغذائية، فيتامينات ومعادن وأليافا توضع في أقراص، ويستخدمها الإنسان لتعويض ما يفتقده في نظامه الغذائي اليومي، أو من أجل المساهمة في بناء عضلات الجسم، ومن أهمها فيتامين سي والزنك والأكتوفرين.ولفت رئيس شعبة الأدوية، إلى أن آليات التسجيل الجديدة التي وضعتها هيئة سلامة الغذاء آمنة، حيث اتخذت إجراءات لتسجيل الشركات المنتجة بسهولة واختصرت مدد الموافقات التي تجريها الشركات واستمرار تسجيل هذه المكملات لدى معهد التغذية يتيح فرصة للشركات "بير السلم" لتصنيع المكملات المغشوشة وترويجها عبر الفيس بوك والصيدليات البعيدة عن الرقابة.وتطالب الشعبة بضرورة وقف تسجيل المكملات الغذائية بمعهد التغذية بناء على منشور وزارة الصحة بمنع تداول مجموعة من المكملات الغذائية.

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