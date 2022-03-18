بالصور .. حياة كاظم الساهر مع أم أولاده التي لم تستمر طويلا

2022/03/18 | 20:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بدأت شهرة كاظم الساهر وغنائه لقصائد الحب، بعد انفصاله عن زوجته الأولى وأم أولاده (وسام وعمر)، حيث تزوج في سن التاسعة عشر من ابنة عمه وانفصل عنها بعد بضعة سنوات، بسبب صغر سنهما وعدم فهمه لمسئوليات الزواج.كشف كاظم الساهر لأول مرة عن طلاقه من أم أولاده بعد حوالي 6 سنوات من الإنفصال، حيث كان ضيفا على الإعلامي زاهي وهبي في برنامج "خليك بالبيت" على قناة المستقبل اللبنانية، وسأله وهبي عن شائعة انفصاله.أوضح كاظم أنه أخفى الخبر وكان لا يود الحديث عنه إطلاقا، احتراما لمشاعر أولاده وزوجته السابقة التي يقدرها كثيرا، وأن زاهي وهبي بسؤاله قد أحرجه.

علاقة كاظم وأم أولاده بعد الإنفصال

أشاد كاظم الساهر بزوجته السابقة ووصفها بالأم الرائعة لأولاده، مشيرا إلى أنه لو كان متواجدا إلى جوارهما لأفسدهما بسبب كونه أب عاطفي، مشيرا إلى أن التربية الصحيحة تحتاج إلى الحزم.

وأضاف أنه لم يندم على قرار الزواج في سن مبكر، لأنه رزق بطفلين يحبهما كثيرا، لكنه ينصح الشباب بالتأني قبل الزواج المبكر لأن في هذا العمر يحتاج الإنسان لاستكمال دراسته والحصول على خبرات حياتية تمنحه مزيدا من النضج.وأكد كاظم أن ابنه وسام في عمر الواحد وعشرون عاما كان مرتبط بموعد للعودة إلى المنزل، ولا يمكنه السهر والتأخر عن الموعد المحدد، لأن سن الـ21 يعني أن ابنه طفل، لذلك يعتقد أن الزواج المبكر للشاب قرار خاطيء، في حين أن الفتاة يكون عقلها أكبر في تلك المرحلة السنية.

حياة الأعزب الحزينامتنع كاظم الساهر عن الزواج بعد طلاقه من أم أولاده، وانطلق ليصبح رمزا لأغاني الحب والرومانسية في الوطن العربي، وبالرغم من شهرته كأحد أكثر المطربين الذين تطاردهم المعجبات، إلا أنه قال قبل سنوات في مقابلة مع الإعلامية وفاء الكيلاني، إنه يشعر بالضياع والوحدة القاتلة، وأن حالة عدم الاستقرار التي يمر بها في حياته تجعله يكره نفسه في بعض الأوقات.قال كاظم إن حياة الزواج جميلة بما تحتويه من تقلبات بين خلافات ورومانسية، وأن فكرة العودة إلى المنزل ورؤية الأبناء تمنحه شعور رائع.

يلقب الجمهور زوجة كاظم الأولى بـ "أم وسام"، ولا يتم تداول اسمها "عروبة هاشم" كثيرا، وطوال 40 عاما لم تظهر مع كاظم حتى جاء حفل زفاف ابنهما وسام، حيث ألتقطا الصور سويًا، بعد سنوات من معرفة الجمهور بها عبر صورة قديمة للزوجين.تشير المعلومات القليلة المتوافرة عن زوجة كاظم الساهر السابقة، إلى إقامتها في دبي، بمنزل وفره كاظم الساهر لها ولنجليهما وسام وعمر.

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