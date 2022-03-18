الزراعة تكشف عن صادرات العراق من التمور وتوجه دعوة إلى الصناعة

2022/03/18 | 21:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، أن صادرات العراق من التمور بلغت نحو 600 ألف طن تقريبا، فيما لفتت إلى أنها وجهت دعوات ومناشدات عديدة إلى وزارة الصناعة من أجل إعادة فتح المصانع التحويلية.وقال المتحدث باسم وزير الزراعة هادي هاشم حسين في تصريح، أن “اسعار التمور تقدر بحسب اصنافها، وأن اغلب الدول المستوردة […]

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