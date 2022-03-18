فيديو صادم من الصين.. ضرب وسحل لـ

2022/03/18 | 21:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول رواد المنصات الاجتماعية عبر العالم، مقطع فيديو مثير، يظهر تعنيف عناصر تابعة لهيئات الوقاية من وباء كورونا، الصينية، وهم يعنفون المواطنين تطبيقا لسياسات الحكومة في مواجهة الجائحة التي انطلقت من ووهان نهاية العام 2019.

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