تفاصيل ومعلومات.. شاهد الراحلة “عروبة” الزوجة الأولى لكاظم الساهر (صور)

2022/03/18 | 21:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توفيت “عروبة الساهر” طليقة الفنان العراقي كاظم الساهر، وفق ما أعلنه الأخير اليوم الجمعة، عبر تدوينة نشرها في منصاته الخاصة في السوشيال ميديا.وتزوج كاظم الساهرمرة واحدة فقط في حياته من ابنة عمه في نهاية السبعينات واستمر الزواج حتى سنة 1996 ولم يتزوج بعدها، وتزوج كاظم الساهر أول مرة حين كان عمره 19 […]

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شاهد الراحلة “عروبة” الزوجة الأولى لكاظم الساهر (صور) أولاً على ايرث نيوز.

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