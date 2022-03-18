2022/03/18 | 21:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0QkkKFle_lQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نائب عن دولة القانون لـ"دجلة": لن نستطيع ضبط السلاح إذا دخل على خط السياسة ونخشى على الدم العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نائب عن دولة القانون لـ"دجلة": لن نستطيع ضبط السلاح إذا دخل على خط السياسة ونخشى على الدم العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).