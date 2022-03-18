2022/03/18 | 21:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pggZNdiuq0c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مخاوف من كارثة بيئية بعودة أزمة الملوحة لمياه شط العرب في البصرة | تقرير : اثير العبادي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مخاوف من كارثة بيئية بعودة أزمة الملوحة لمياه شط العرب في البصرة | تقرير : اثير العبادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).