2022/03/18 | 21:15 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بلدية الموصل تقدم على تحطيم وإزالة عربات الباعة المتجولين في المدينة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: r6eO_eoRAfA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بلدية الموصل تقدم على تحطيم وإزالة عربات الباعة المتجولين في المدينة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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