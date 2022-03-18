الجيش الأوكراني يعلن عن تطور يعطل تقدم القوات الروسية نحو كييف

2022/03/18 | 21:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية عن تقييم مبشر حول دفاعها عن كييف وأشارت إلى أنها أغلقت طريقين أمام القوات الروسية نحو العاصمة.

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