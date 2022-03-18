“لا يجب أن نتحدث عن برونو “*: هل يتلف نظام الرعاية الصحية حول العالم عافية مقدمي الخدمات الطبية؟ - لمى محمد

2022/03/18 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#لمى_محمد سلطت الجائحة الحالية الضوء على الحاجة الماسّة لنظام رعاية صحية ممتاز ، ومع ذلك ، فإن الحديث عن عجز النظام الطبي لا يزال يحمل الكثير من التحديات.في زمن الفضاء الافتراضي حيث يمكن لبعض الأشخاص غير المتعلمين خداع عامة الناس بمعلومات خاطئة والحصول على مقابل مادي!يحاول مقدمو الخدمات الطبية جاهدين الاستمرار بنشر التوعية الصحيحة، وحماية مرضاهم..



ناهيكم عن نصف العمر الذي يقضونه بين الكتب، الأبح ......





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