عن الحدود.. إلى أين نتجه؟ الجزء الثاني - حسن العاصي

2022/03/18 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_العاصي الجزء الثانيالثقافة والهوية واللغةما هي حدود اللغة؟يمكن أن تعني الحدود اللغوية أشياء كثيرة.



يمكن أن تكون حدوداً بين البلدان التي يتم فيها التحدث بلغات مختلفة، ولكن يمكن أن تكون أيضًا حدوداً بين أجزاء مختلفة من الدولة حيث يتحدث المواطنون لهجات مختلفة.



على سبيل الذكر إن Sø-;-nderjysk وFunen هما لهجتان للغة الدنماركية.



ومع ذلك، فإن اللهجات والحدود الواضحة بينهما آخذة في التآكل، ......





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