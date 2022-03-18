كاظم الساهر ينعى زوجته السابقة

2022/03/18 | 21:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

نعى الفنان العراقي، كاظم الساهر، زوجته السابقة وأم أولاده، عروبة الساهر.

وقال الساهر في منشور مقتضب على صفحاته الرسمية، ورصدها "ألترا عراق"، إنّ "السيدة عروبة الساهر، والدة أولادي وسام وعمر في ذمة الله".

وطوال 40 عامًا لم تظهر زوجة الساهر في صورة حتى جاء حفل زفاف ابنهما وسام حيث ألتقطا الصور سويًا، بعد سنوات من معرفة الجمهور بها عبر صورة قديمة للزوجين.

وأخفى الساهر، خبر انفصاله عن "عروبة الساهر" لنحو 6 سنوات، لكنه كشف المعلومة في لقاء مع الإعلامي زاهي وهبي في برنامج "خليك بالبيت" على قناة المستقبل اللبنانية، وقال الساهر إنه "أخفى الخبر وكان لا يود الحديث عنه إطلاقًا احتراما لمشاعر أولاده وزوجته السابقة التي يقدرها كثيرًا"، وأن زاهي وهبي بسؤاله قد أحرجه.

وفي اللقاء، أشاد كاظم الساهر بزوجته "أم وسام" ووصفها بـ"الأم الرائعة لأولاده"، مشيرًا إلى أنه "لو كان متواجدًا إلى جوارهما لأفسدهما بسبب كونه أب عاطفي، مبينًا أنّ "التربية الصحيحة تحتاج إلى الحزم".

وأعلن الفنان العراقي كاظم الساهر، في مطلع كانون الثاني/يناير 2022، وفاة شقيقه، عبر تغريدة نشرها على حسابه الخاص في تويتر.



وكتب "أخي الغالي رحمة الله على روحك الطيبة..



مثواك الجنة بإذن الله".

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