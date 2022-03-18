نحن لا نتدخل بالشيعة.. حديث للديمقراطي عن تقريب وجهات النظر بين الإطار والتيار لاختيار رئيس الحكومة

2022/03/18 | 21:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- أربيل

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر، اليوم الجمعة، أن الكرد لايتدخلون بالقرار الشيعي إطلاقا.

وقال عمر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "مسألة اختيار رئيس الوزراء تعود للكتل الشيعية حصرا، وأي اسم تتفق عليها نحن نوافق عليه".

وتابع: "نحترم مباحثات ومفاوضات البيت الشيعي، ولسنا طرفا يعيق توصل الكتل الشيعية وتحديدا الإطار والتيار الصدري لاتفاق".

وبين أنه "على العكس حاولنا مرارا تقريب وجهات النظر، وجميع الأسماء المطروحة لانتدخل بها".

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