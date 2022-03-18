2022/03/18 | 21:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

نفى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، يوم الجمعة، مشاركة مقاتلي الحزب في الحرب الروسية - الاوكرانية.

وقال نصر الله في بيان، "أنا أنفي بشكل قاطع وجود مقاتلين وخبراء من حزب الله في أوكرانيا يقاتلون إلى جانب القوات الروسية".

وأضاف، "لم يذهب أحد من حزب الله لا مقاتل ولا خبير إلى هذه الساحة أو أي ساحة من ساحات هذه الحروب".

وتابع نصرالله، "يجب أن نطالب الدولة اللبنانية والحكومة بتشكيل هيئة طوارئ لأن تداعيات الحرب وصلت إلى لبنان والمنطقة".

واليوم الجمعة، قالت هيئة الأركان الأوكرانية، إن روسيا استعانت بنحو ألف مقاتل من سوريا وفصيل "حزب الله" اللبناني، للزج بهم في المدن الأوكرانية.

وذكرت هيئة الأركان في بيان لها، أن "المعلومات المتاحة، تؤكد أخذ الروس 1000 متطوع من ممثلي ما يسمى بجيش بشار الأسد وحزب الله".

ونوهت الهيئة، إلى أن "النشطاء المذكورين لا يهدفون إلى المشاركة في القتال في أوكرانيا، ولكن استخدام الرحلات التجارية كفرصة لدخول الدول الأوروبية".

وكانت روسيا قد قالت في وقت سابق أنها تلقت آلاف الطلبات من متطوعين في سوريا من أجل الانضمام إلى الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصر الله ينفي مشاركة مقاتلي حزب الله في الحرب الروسية - الاوكرانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصر الله ينفي مشاركة مقاتلي حزب الله في الحرب الروسية - الاوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).