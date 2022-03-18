دولة القانون يتحدث عن ملف شركات الأحزاب: أذرع اقتصادية مهيمنة

2022/03/18 | 21:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي العتبي، اليوم الجمعة، الى التحقيق في ملف شركات الاحزاب داخل البلاد.

وقال العتبي في تصريح لـ(بغداد اليوم) إن "شركات الاحزاب ليست ملف من نسج الخيال بل حقيقة ملموسة في ديالى وبقية المحافظات وهي تفرض سطوتها وهيمنتها على المشاريع من خلال الضغط على بقية الشركات للانسحاب للسيطرة عليها".

واضاف ان "العديد من الشركات تعمل في محافظة ديالى على سبيل المثال من خلال واجهات سياسية متنفذة وهي تحصد اهم المشاريع وبمبالغ تصل الى عشرات المليارات من الدنانير سنويا".

وأشار العتبي إلى أن "تلك الشركات هي اذرع اقتصادية مهيمنة ومدعومة بغطاء سياسي وحكومي في ان واحد"، لافتاً الى ان "ملف شركات الاحزاب هو فساد من نوع اخر وهو حساس ومعقد للغاية يحاول بعض الساسة والمسؤولين ابعاد شبهات ارتباطهم بها بشتى الطرق لافتا الى نيل شركات محددة مشاريع عدة كلها علامات استفهام كبيرة تستدعي التحقيق وبيان هل كانت المناقصات تجري بشفافية ام لا".

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